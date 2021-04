Frau lotst Nachbarn aus verqualmter Wohnung

Paderborn (dpa/lnw) - Weil bei ihr der Rauchmelder piepte, ist eine 21 Jahre alte Frau in Paderborn auf einen Wohnungsbrand bei einem Nachbarn aufmerksam geworden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, klopfte die Frau daraufhin an der Wohnung unter ihr und führte den offenbar betrunkenen Mieter (59) aus dem verqualmten Appartement geführt. Auch die anderen Nachbarn klingelte die junge Frau raus. Die Feuerwehr löschte das Feuer. In der Wohnung entdeckte die Polizei angebrannte Tücher. Sie ermittelt nun gegen den 59-Jährigen wegen fahrlässiger Brandstiftung. Der Mann und seine Nachbarin kamen beide mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus.

Von dpa