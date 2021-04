Schauspieler Willi Herren soll am 5. Mai beerdigt werden

Herrens Frau Jasmin Herren hat nach Angaben ihrer Managerin das Organisieren der Zeremonie abgegeben. Sie sei momentan «körperlich und psychisch» nicht in der Lage, dies zu übernehmen, erklärte die Managerin. Ob sie die Beerdigung besuchen könne, sei noch nicht klar.

Herren war am 20. April tot in seiner Wohnung in Köln gefunden worden. Eine Obduktion ergab keine Hinweise auf eine äußere Gewalteinwirkung.

