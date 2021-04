Bonn (dpa/lnw) - Nach der Tötung einer 86-jährigen Frau in Bonn hat die dortige Staatsanwaltschaft den Enkel wegen Mordes angeklagt. Das teilte das Bonner Landgericht am Donnerstag mit. Laut Anklage soll der 35-Jährige seine Großmutter im vergangenen September in ihrem Garten erwürgt haben.

Von dpa