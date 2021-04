Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Straßenbahn

Duisburg (dpa/lnw) - Ein Mann (70) ist in einer Klinik gestorben, nachdem er in Duisburg mit seinem Fahrrad vor eine Straßenbahn geraten war. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erlag der Mann seinen Verletzungen nach dem Unfall vom Mittwoch. Laut Zeugenaussagen sei er trotz Rot über eine Ampel gefahren. Obwohl der Fahrer (57) der Straßenbahn eine Vollbremsung einlegte, wurde der Mann erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Von dpa