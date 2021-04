Engelskirchen (dpa/lnw) - Polizisten haben sieben verwaiste Entenküken von einer Bahnstrecke in Engelskirchen bei Köln gerettet. Nach Angaben der Bundespolizei hatte ein Zug am Donnerstag die Entenmutter überfahren. Die Küken seien daraufhin hilflos umhergeirrt. Die Polizei sperrte die Gleise und brachte die Tiere in einem Pappkarton aus der Gefahrenzone.

Von dpa