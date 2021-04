Kurzfilmtage Oberhausen starten am 1. Mai: Erneut online

Oberhausen (dpa) - Die Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen starten an diesem Samstag - wegen Corona erneut vollständig im Internet. Bis zum 10. Mai werden fast 400 Filme aus 60 Ländern gezeigt, wie die Organisatoren am Donnerstag berichteten. In acht Wettbewerben konkurrieren über 190 Filme um insgesamt 27 Preise im Gesamtwert von knapp 52 000 Euro. «In diesem Jahr haben wir uns vorgenommen, die soziale Energie, die ein Festival mehr als eine Streaming-Plattform sein lässt, digital herzustellen», erklärte Festivalleiter Lars Henrik Gass.