Sportvorstand Knäbel bleibt beim «Ja» zu Trainer Grammozis

Gelsenkirchen (dpa) - Sportvorstand Peter Knäbel lässt keine Zweifel an der Zukunft von Trainer Dimitrios Grammozis beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 aufkommen. Auf die Frage im interaktiven Schalker Fan-Format «mitGEredet», ob Grammozis angesichts der bisher bescheidenen Bilanz auch in der 2. Liga der Coach bleibe, antwortete Knäbel kurz und knapp mit «Ja». Der frühere Bundesliga-Profi Grammozis hatte Anfang März als Nachfolger von Christian Gross einen Vertrag bis 2022 unterschrieben und seitdem einen Sieg in sieben Spielen verbucht. Seit dem 0:1 in Bielefeld steht der Tabellenletzte als erster Absteiger fest.

