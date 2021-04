«Nur Frage der Zeit»: FC Köln bindet Talent Obuz bis 2024

Köln (dpa) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat seinen Nachwuchsspieler Marvin Obuz mit einem Profi-Vetrag bis 2024 ausgestattet. Der 19 Jahre alte offensive Außenbahnspieler trainiert bereits seit Anfang des Jahres bei den Profis, stand auch schon mal im Kader, kam aber noch nicht zum Einsatz. «Mit seiner Dynamik und seinen Qualitäten im Offensivspiel gelingt es ihm schnell, sich an das nächsthöhere Level anzupassen und Top-Leistungen abzurufen. Das zeigt er auch Tag für Tag im Training bei den Profis», sagte Sportchef Horst Heldt über den Junioren-Nationalspieler und gebürtigen Kölner: «Dazu ist Marvin charakterlich ein super Junge. Wenn er so weitermacht, ist sein Debüt in der Bundesliga nur eine Frage der Zeit.»

Von dpa