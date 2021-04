Zusammenstoß mit Auto: Fahrradfahrerin schwer verletzt

Mettmann (dpa/lnw) - Eine 56 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf einem Parkplatz in Langenfeld schwer verletzt worden. Der 65-jährige Autofahrer wollte den Angaben der Polizei zufolge in Richtung einer Parkbucht lenken und stieß dabei mit seinem Pkw mit der Fahrradfahrerin zusammen. Die 56-Jährige stürzte durch den Aufprall zu Boden und verletzte sich schwer. Sie wurde nach dem Unfall am Dienstagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa