Motorradfahrer verliert Kontrolle: Zwei Schwerverletzte

Gummersbach (dpa/lnw) - Ein 17-jähriger Motorradfahrer und seine 16-jährige Beifahrerin sind in Gummersbach bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Jugendliche habe ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund eines Fahrfehlers in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren, teilte die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mit. Das Zweirad sei am Dienstagabend von der Fahrbahn abgekommen, mit einem Zaun kollidiert und mitsamt der Jugendlichen zurück auf die Fahrbahn und gegen die Leitplanke geschleudert. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht.

Von dpa