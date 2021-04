«Wollte es nicht wahrhaben»: Zeugin im Mordprozess sagt aus

Aachen (dpa/lnw) - Unter Tränen hat im Prozess wegen eines Mordes vor fast 25 Jahren in Aachen eine Zeugin ausgesagt. Seinerzeit habe sie detailliert von ihrem Ex-Mann gehört, dass dessen Bruder mit einem Komplizen einen Mann umgebracht habe, sagte die heute 56-jährige Angestellte am Mittwoch im Landgericht Aachen. «Ich wollte es nicht wahrhaben», es habe nie Berichte über einen Toten gegeben, sagte die Frau. In dem Prozess ist ein 51-jähriger Mann wegen Mordes angeklagt. Er soll 1996 zusammen mit einem Komplizen - dem inzwischen gestorbenen Ex-Schwager der Zeugin - einen Wohnmobilhändler in Würselen bei Aachen grausam und aus Habgier getötet haben. Der Angeklagte schweigt in dem Prozess.

Von dpa