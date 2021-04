«Hawala-Banking»: Prozess um Millionentransfers startet

Das Volumen an einem Werktag habe bis zu einer Million Euro betragen. Das System basiert den Angaben des Gerichts zufolge allein auf dem gegenseitigen Vertrauen der Beteiligten. In dem Fall hatte es im November 2019 eine Großrazzia in mehreren Bundesländern gegeben. Die Staatsanwaltschaft konnte Vermögenswerte von rund 22 Millionen Euro sichern.

© dpa-infocom, dpa:210427-99-376306/3