Auto reißt Brückengeländer aus Verankerung: Schwerverletzte

Essen (dpa/lnw) - Beim Zusammenstoß zweier Autos an einer Kreuzung sind am Dienstagabend in Essen vier Menschen teils schwer verletzt worden. Einer der Wagen wurde durch den Zusammenprall auf der Leipziger Straße in Höhe der A40 in das Brückengeländer der Autobahnüberführung geschleudert und riss dieses zum Teil aus der Verankerung. Der Fahrer wurde schwer verletzt, notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa