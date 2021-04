Feuerwehr rettet in Gully gestürzte Entenküken

Neuss (dpa/lnw) - Für die Rettung von sieben Entenküken ist die Feuerwehr Neuss am Dienstag bis tief in einen Regenwasserkanal hinabgestiegen. Ein Passant hatte beobachtet, wie mehrere der flauschigen Entenbabys in einen Gully gefallen und nicht mehr aufgetaucht waren. Zwei Feuerwehrleute rückten aus und stellten fest, dass die Küken über ein Rohr aus dem Gully vermutlich bis in den Hauptkanal gelangt waren, wie die Feuerwehr mitteilte.

Von dpa