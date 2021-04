Erst Sonne, dann Regenschauer in NRW

Essen (dpa/lnw) - Das Wetter in Nordrhein-Westfalen bleibt in den kommenden Tagen überwiegend freundlich. Bei Temperaturen bis 17 Grad wird am Dienstag viel Sonnenschein erwartet, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Auch am Mittwoch scheint häufig die Sonne, im Tagesverlauf ziehen einige Wolken auf. Dabei bleibt es aber trocken. Nach DWD-Prognose steigen die Temperaturen leicht auf bis zu 19 Grad.

Von dpa