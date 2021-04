Bayer-Hauptversammlung: Aktionäre äußern im Vorfeld Kritik

Leverkusen (dpa) - Zwei Jahre nach einer herben Schlappe stellt sich Bayer-Chef Werner Baumann abermals bei der Hauptversammlung seines Unternehmens den Fragen der Aktionäre. Wegen der Corona-Pandemie findet die Veranstaltung ab 10.00 Uhr nur online statt, Anteilseigner können der Chefetage also nicht am Rednerpult die Leviten lesen. Sie mussten schon vorher ihre Fragen einschicken, die der Bayer-Vorstand vor der Kamera beantwortet. Danach sind schriftliche Nachfragen noch während der Hauptversammlung möglich. 2019 verweigerten die Aktionäre Baumann als erstem amtierenden Vorstandsvorsitzenden eines Dax-Konzerns die Zustimmung - die Übernahme des US-Rivalen Monsanto hatte sich als Ballast entpuppt, der den Aktienkurs in den Keller stürzte.

Von dpa