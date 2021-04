Drogen: Haftbefehle in NRW und Niedersachsen

Im Bereich Minden und Bad Oeynhausen in Ostwestfalen wurden neun Objekte durchsucht. In Niedersachsen griffen die Ermittler im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim bei vier Durchsuchungen in Wolfsburg, Lehrte, Auetal und Eimen zu. Betroffen waren ehemaligen Gaststätten, Einfamilienhäuser und eine Lagerhalle.

© dpa-infocom, dpa:210426-99-361216/2