Wassergesetz: Umweltministerin für Vorrang von Trinkwasser

Düsseldorf (dpa/lnw) - In der Debatte um die geplante Neufassung des Landeswassergesetzes hat das NRW-Umweltministerium den geplanten Vorrang der öffentlichen Trinkwasserversorgung vor allen anderen Grundwasser-Nutzungsarten betont. «Die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Wasser muss Vorrang vor allen anderen Nutzungen haben, auch vor der Gewinnung von Mineralwasser», erklärte Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) am Montag laut einer Mitteilung. Grundsätzlich sei in NRW genug Wasser für alle da. «Für den Fall aber, und nur für diesen Fall, dass es klimabedingt zu länger anhaltenden Trockenphasen und Engpässen kommen sollte, muss der öffentlichen Trinkwasserversorgung uneingeschränkt Vorrang gewährt werden.»

Von dpa