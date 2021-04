Laschet: Erwarte klare Aussagen zu Freiheiten von Geimpften

Berlin (dpa) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet erwartet von der Bund-Länder-Runde zum Impfen gegen Corona an diesem Montag rechtlich klare Aussagen zu den künftigen Freiheiten von Geimpften. «Wenn wir jetzt die Ausgangssperre oder Ausgangsbeschränkungen haben, wird es eine Antwort geben müssen: Was ist denn mit den Geimpften? Gilt das für den, gilt das für den nicht?» Es gehe auch um Genesene, fügte der CDU-Vorsitzende am Montag in Berlin. «Das muss heute verbindlich geregelt werden.»

Von dpa