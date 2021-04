Laschet lobt zum 1. Mai Sozialpartnerschaft in Corona-Zeiten

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat zum traditionellen Landesempfang für Arbeitnehmervertreter die Sozialpartnerschaft in NRW gerade in Corona-Zeiten gelobt. «Jedes Unternehmen, das in dieser Situation einen Betriebsrat als Partner an seiner Seite hat, kann sich glücklich schätzen», sagte Laschet am Montag laut einer vorab verbreiteten Mitteilung der NRW-Staatskanzlei und des Deutschen Gewerkschaftsbundes NRW. DGB-Landeschefin Anja Weber warnte vor sozialer Ungleichheit bei der Bewältigung der Pandemiefolgen: «Die Beschäftigten dürfen nicht für die Krise zahlen», forderte sie.

Von dpa