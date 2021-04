Frauen in Haan niedergestochen: Haftbefehl erlassen

Die Bluttat hatte sich in einem Mehrfamilienhaus in Haan ereignet. Der mutmaßliche Täter war später im benachbarten Hilden sturzbetrunken vor dem Rathaus von Rettungskräften aufgegriffen und in ein Krankenhaus gebracht worden. In der Klinik wurde schließlich klar, dass es sich bei ihm um den Mann handeln könnte, der die Frauen einige Stunden zuvor am Freitag niedergestochen hatte.

Die 32-jährige Tochter hatte ihre tote Mutter und ihre schwer verletzte Großmutter am Freitag in der Wohnung entdeckt. Die Seniorin war mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Sie sei nicht mehr in Lebensgefahr, hieß es am Montag. Für die 64-Jährige kam jede Hilfe zu spät.

