«Schweren Herzens»: Vorstellungen vor Publikum abgesagt

Wuppertal (dpa/lnw) - Im Wuppertal gibt es bis zum Ende dieser Spielzeit Anfang Juli keine Vorstellungen vor Publikum mehr. Dies hätten «schweren Herzens» die Spitzen von Stadt, Theater, Sinfonieorchester und Tanztheater entschieden, teilten die Wuppertaler Bühnen am Montag mit. Gründe seien das geänderte Infektionsschutzgesetz und die hohen Corona-Fallzahlen in der Stadt. Eine Wiederaufnahme des regulären Betriebs vor Publikum sei in den nächsten Wochen nicht mehr möglich.

Von dpa