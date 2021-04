84-Jähriger hängt unter Marktstand fest: Feuerwehr rückt an

Passanten hatten den betagten Mann in seiner misslichen Situation entdeckt und die Feuerwehr gerufen. Die hob den Anhänger mit hydraulischen Hebern an und konnte den 84-Jährigen dadurch behutsam und unverletzt auf einem Rettungsbrett unter dem Gefährt hervorziehen. Ein Notarzt untersuchte ihn an Ort und Stelle, anschließend kam er unterkühlt in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.

© dpa-infocom, dpa:210426-99-357432/2