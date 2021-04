Fettexplosion in Bratpfanne: Zwei Verletzte in Klinik

Beverungen (dpa/lnw) - Ein Ehepaar hat heißes Öl in einer Pfanne mit Wasser gelöscht, dadurch eine Fettexplosion verursacht und sich schwer verletzt. Mit Verbrennungen im Gesicht und an den Armen kamen die beiden in eine Klinik, wie die Polizei im Kreis Höxter am Montag mitteilte. Das Paar hatte in ihrer Wohnung in Beverungen offenbar die Pfanne mit heißen Öl auf dem Herd vergessen. Als sie das Feuer am Sonntagabend löschen wollten, kam es zu einer Verpuffung. Das herumspritzende Fett fügte beiden schwere Hautverletzungen zu. Ein Feuerwehrmann konnte die Flamme schnell löschen und Schäden am Gebäude verhindern.

Von dpa