88-Jährige wird in Essen überfallen: An ihrem Geburtstag

Essen (dpa/lnw) - Unbekannte haben in der Essener Innenstadt eine ältere Frau überfallen - ausgerechnet an ihrem Geburtstag. Die 88-Jährige sei am Freitag mit ihrem Rollator unterwegs gewesen, als sie von zwei Männern hinterrücks angegriffen worden sei, schilderte die Polizei am Sonntag. Die mutmaßlichen Täter hätten ihr eine Umhängetasche entrissen und seien geflüchtet. Die 88-Jährige stürzte und verletzte sich. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.