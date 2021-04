Polizei löst in Münster illegale Treffen der Autoszene auf

Münster (dpa/lnw) - In Münster hat die Polizei mehrere illegale Treffen der sogenannten «Poser- und Dater-Szene» aufgelöst. Am Samstagabend erwischten Beamte zunächst einen 17 Jahre alten Kradfahrer und einen 19 Jahre alten Autofahrer, die sich ein Rennen mit einem dritten Wagen geliefert hatten. Sie mussten ihren Führerschein und ihr Fahrzeug abgeben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie erwarte nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Beteiligung an illegalen Kraftfahrzeugrennen.

Von dpa