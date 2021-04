Sohn will Mutter erwürgen: Polizei stoppt ihn

Witten (dpa/lnw) - Ein Mann soll in Witten im Ruhrgebiet seine 61 Jahre alte Mutter mit Schlägen und einer Würge-Attacke angegriffen haben. Die Ermittler werfen ihm versuchten Totschlag vor, wie sie am Sonntag mitteilten. Der 37-Jährige habe zunächst in der Wohnung der Frau randaliert. Mutter und Sohn wohnten im selben Haus, allerdings in unterschiedlichen Wohnungen, erklärte die Polizei.

Von dpa