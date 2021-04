Einbrecher rammen Streifenwagen: Zwei Polizisten verletzt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach einem Juwelier-Einbruch in Düsseldorf haben zwei Einbrecher mit ihrem Fluchtwagen Polizeiautos gerammt. Eine Polizistin und ein Polizist seien dadurch verletzt und ambulant behandelt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach brachen die Männer im Alter von 49 und 31 Jahren am frühen Samstagmorgen bei dem Juwelier ein, indem sie die Gittersperren am Geschäft entfernten sowie die Eingangstür und die Vitrinen entglasten.

Von dpa