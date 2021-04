Sattelzug mit E-Bikes brennt: A2 gesperrt

Bielefeld (dpa/lnw) - Ein mit E-Bikes beladener Sattelzug ist am Samstag auf der A2 an der Anschlussstelle Vlotho-West vollkommen abgebrannt. Wegen des immer stärker werdenden Rauches musste die Autobahn in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden, teilte das Polizeipräsidium Bielefeld am Abend weiter mit. Da bei dem Brand der Fahrradakkus giftige Gase entstanden, wurden mehrere Gruppen der Feuerwehr Vlotho, mehrere Tanklöschzüge und ein ABC-Trupp alarmiert. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Aufgrund der großräumigen Absperrung bestand laut Polizei keine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer.

Von dpa