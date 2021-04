Willi Herren: «Lindenstraße»-Freunde schalten Traueranzeige

Köln (dpa) - Ehemalige «Lindenstraße»-Kollegen von Willi Herren haben in einer Traueranzeige Abschied von dem toten Schauspieler genommen. Am Samstag war in mehreren Kölner Zeitungen ein Text zu finden, der mit «Wir werden dich nie vergessen!» überschrieben war. Darunter: Der Name von Willi Herren und der Satz «Mach's gut...». Unterzeichnet war die Traueranzeige von «Lindenstraße»-Erfinder Hans W. Geißendörfer (80) und mit «deine Freunde aus der "Lindenstraße"».

Von dpa