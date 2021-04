Kuhstall brennt: Nachbarn retten die Tiere

Mechernich (dpa/lnw) - Bei einem Scheunenbrand in Mechernich (Kreis Euskirchen) haben Nachbarn am Samstag alle Tiere aus einem Kuhstall gerettet. Rund 30 Kühe und Kälber hätten in dem Stall gestanden, teilte die Polizei mit. Nachbarn halfen, sie ins Freie zu treiben. Drei Menschen atmeten bei der Rettungsaktion so viel giftigen Qualm ein, dass sie ins Krankenhaus mussten. Die Scheune des Bauernhofs brannte komplett ab. Ein angrenzendes Wohnhaus sei stark beschädigt worden, hieß es. Die Brandursache war zunächst unklar.

Von dpa