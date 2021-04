Brand in Einrichtung für Asylbewerber: Ein Leichtverletzter

Jüchen (dpa/lnw) - In einer Einrichtung für Asylbewerber in Jüchen im Rhein-Kreis Neuss ist am Samstag ein Brand ausgebrochen. Ein Mensch sei nach vorläufigen Erkenntnissen dabei leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Das Feuer sei im Keller entstanden - wahrscheinlich aufgrund eines technischen Defekts an einem Computer oder einer Mikrowelle. Eine Person habe versucht, die Geräte zu löschen. Dabei habe sie sich leicht verletzt. Das Gebäude sei evakuiert worden.

Von dpa