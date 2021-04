Emre Can ersetzt gesperrten Hummels in der Dortmunder Abwehr

Wolfsburg (dpa) - Der deutsche Fußball-Nationalspieler Emre Can wird bei Borussia Dortmund im wichtigen Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg wie erwartet den gesperrten Abwehrchef Mats Hummels ersetzen. Der 27-jährige Can rückt in der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) vom defensiven Mittelfeld in die Innenverteidigung zurück. Dort fehlt dem BVB neben Weltmeister Hummels auch der schon länger verletzte Franzose Dan-Axel Zagadou (Knie-Operation). Für die Dortmunder ist das Spiel beim aktuell fünf Punkte besseren Tabellendritten Wolfsburg so etwas wie die letzte Chance, um noch einmal an die Champions-League-Plätze der Bundesliga heranzukommen.

Von dpa