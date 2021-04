Erste Kontrollen der Ausgangsbeschränkungen: Keine Verstöße

Düsseldorf (dpa/lnw) - In den Ruhrgebietsstädten Bochum und Essen hat es wegen hoher Corona-Inzidenzen erste Kontrollen der seit Samstag ab Mitternacht erstmals geltenden Ausgangsbeschränkungen gegeben. Teils war die Polizei in dem Zeitraum von 0 Uhr bis 5 Uhr morgens gezielt unterwegs, wie es aus Bochum hieß. Auch in Essen war die Polizei laut einem Sprecher in der Nacht verstärkt aufgestellt. Es habe aber keine Einsätze aufgrund von Verstößen gegen die neuen Regelungen gegeben.

Von dpa