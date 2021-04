Tödlicher Messerangriff auf 64-Jährige

Haan (dpa/lnw) - In Haan (Kreis Mettmann) ist am Freitag eine 64 Jahre alte Frau nach ersten Erkenntnissen der Polizei in einer Wohnung erstochen worden. Ihre 84-jährige Mutter wurde ebenfalls durch Stichverletzungen schwer verletzt, wie die Ermittler mitteilten. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Bei der 84-Jährige bestehe nach Auskunft der Ärzte akute Lebensgefahr.

Von dpa