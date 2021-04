Karl Lauterbach hat sich einer Augen-OP unterzogen

Köln (dpa) - Karl Lauterbach (58) hat sich einer Augenoperation unterzogen. Er hoffe, dass er in einer Woche wieder fit sei, sagte der SPD-Gesundheitsexperte am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Köln. «Weiter will ich mich in den Medien dazu nicht äußern.» Auch wenn er jetzt derzeit kürzer treten müsse, verfolge er die Entwicklung der Corona-Pandemie weiter. Der Mediziner Lauterbach ist ein gefragter politischer Berater und Talkshowgast zu Corona-Fragen.

Von dpa