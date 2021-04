EnBW baut große Stromtankstelle am Kamener Kreuz

Kamen (dpa/lnw) - Der baden-württembergische Energiekonzern EnBW will am Kamener Kreuz eine große Ladestation für Elektroautos bauen. Die Stromtankstelle solle 52 Schnellladepunkte erhalten, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Elektroautos könnten dort je nach Fahrzeugtyp in nur fünf Minuten Ökostrom für 100 Kilometer Fahrstrecke laden. Die Anlage an der Ausfahrt Kamen soll noch vor Ende des Jahres in Betrieb gehen. In Kamen kreuzen sich die vielbefahrenen Autobahnen A1 und A2.

Von dpa