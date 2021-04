Bonn (dpa/lnw) - Wäre am Sonntag Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, würden die Grünen als stärkste Kraft in den Landtag einziehen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Internet-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des Bonner «Generalanzeiger» (GA).

Von dpa