Feuerwehrmann stürzt bei Einsatz in Köln 3,5 Meter ab

Köln (dpa/lnw) - Bei Löscharbeiten in Köln ist ein Feuerwehrmann am Freitagmorgen rund dreieinhalb Meter in die Tiefe gestürzt. Der 39-Jährige habe das Dach des Brandobjektes betreten, das unter ihm nachgab, teilte die Feuerwehr mit. Der Feuerwehrmann sei dann in das Objekt gestürzt, habe sich aber eigenständig und mit Hilfe von Kollegen in Sicherheit bringen können. Er kam ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht. Der Brand der Anbauten in einem Hinterhof, in denen unter anderem Holz gelagert wurde, sei vollständig gelöscht worden, hieß es.

Von dpa