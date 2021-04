Bielefeld: Kramer warnt vor Spannungsabfall

Bielefeld (dpa) - Arminia Bielefelds Trainer Frank Kramer warnt nach der jüngsten Erfolgsserie im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga vor einem Spannungsabfall. «Im Englischen heißt es: It's not over, till it's over», sagte Kramer mit Blick auf die restlichen vier Saisonspiele. Vor dem Duell am Sonntag bei Borussia Mönchengladbach (18.00 Uhr/Sky) steht die Arminia dank der jüngsten Serie von vier Spielen ohne Niederlage mit 30 Punkten auf dem 15. Rang. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz, den Hertha BSC mit zwei Spielen weniger belegt, beträgt vier Zähler.

Von dpa