Bayer profitiert von Agrargeschäft

Leverkusen (dpa) - Die stark steigenden Preise für Agrargüter haben dem Leverkusener Bayer-Konzern zum Jahresstart wohl Rückenwind verliehen. Es zeichne sich ein erfolgreicher Auftakt ab, gerade im Agrargeschäft stimme das Marktumfeld zunehmend positiv, sagte Bayer-Chef Werner Baumann in seiner am Freitag vorab veröffentlichten Rede zur Hauptversammlung des Dax-Konzerns in der kommenden Woche. Wie es in der Pharmasparte lief, die bereits im vergangenen Jahr unter der Corona-Krise litt, dürfte die Investoren aber ebenso interessieren. Hier müssen sie sich wohl bis zur Vorlage der Quartalszahlen am 12. Mai gedulden.

Von dpa