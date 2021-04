Laumann: Impftermine für chronisch Kranke ab 30. April

Düsseldorf (dpa/lnw) - Chronisch Kranke der Priorisierungsgruppe 2 können ab dem 30. April in den Impfzentren buchen. Das kündigte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Freitag in Düsseldorf an. Gleichzeitig bat er die Menschen in der Alterskategorie über 70 Jahre, bis zum 30. April ihren Impftermin zu buchen. Das sei wichtig wegen der Möglichkeit der Partnerimpfung, erläuterte er.

Von dpa