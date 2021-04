Laumann: 1,5 % der Covid-Infizierten «beatmungspflichtig»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Rund 1,5 Prozent aller Menschen, die an Covid-19 erkranken, werden nach Angaben des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministers Karl-Josef Laumann (CDU) «beatmungspflichtig». Gleichzeitig seien die Patienten auf den Intensivstationen heute jünger als in der ersten Infektionswelle und sie müssten mit durchschnittlich 15 Tagen Verweildauer länger dort bleiben. Dennoch sei die Krankenhausversorgung in NRW bislang weiter für alle Patienten gesichert, sagte Laumann. Auch Verlegungen von Patienten über Bezirksgrenzen hinweg seien organisiert, falls sie benötigt würden.

Von dpa