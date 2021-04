BVB-Trainer Terzic sieht «Endspiel in Bezug auf Wolfsburg»

Dortmund (dpa) - Für Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic hat das Spiel beim VfL Wolfsburg im Kampf um den Einzug in die Champions League fast schon Final-Charakter. «In Bezug auf Wolfsburg ist es definitiv ein Endspiel», sagte Terzic vor dem am Samstag (15.30 Uhr/Sky) stattfindenden Duell der Fußball-Bundesliga. «Wenn Wolfsburg nach dem Spiel acht Punkte davonzieht, sind sie bei nur noch drei Spielen weg. Aber vielleicht wäre dann noch Platz vier möglich, je nachdem wie Frankfurt in Leverkusen spielt.»