Automotive-Chef verlässt Rheinmetall im Zuge des Umbaus

Düsseldorf (dpa) - Der für Rdas Autogeschäft zuständige Spartenchef Jörg Grotendorst verlässt den Automobilzulieferer und Rüstungskonzern Rheinmetall. Angesichts der Neugliederung der Geschäftsbereiche im Zuge der strategischen Neuausrichtung habe Grotendorst den Aufsichtsrat ersucht, ihn von seinen Aufgaben zu entbinden, teilte das MDax-Unternehmen am Freitag in Düsseldorf mit. Wie schon länger bekannt ist, will Rheinmetall weg vom Verbrennungsmotor und sein Geschäft mit Rüstungs- und Sicherheitstechnik ausbauen. Dazu wird die zweigliedrige Struktur in fünf Bereiche unter direkter Führung durch den Konzernvorstand umgebaut.

Von dpa