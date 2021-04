22-Jähriger von Zug erfasst und lebensgefährlich verletzt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein junger Mann ist in der Nacht zum Freitag in Düsseldorf von einem Zug erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Aus bislang ungeklärten Gründen habe sich eine Gruppe von drei jungen Männern gegen 4.00 Uhr morgens im Bereich einer Gleisanlage nahe der Ackerstraße im Stadtteil Flingern-Nord aufgehalten, teilte die Feuerwehr mit. Ein 22-Jähriger sei dann von einem vorbeifahrenden Zug erfasst worden. Der Schwerverletzte wurde in ein Düsseldorfer Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht Lebensgefahr.

Von dpa