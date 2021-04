Rheda-Wiedenbrück (dpa) - Die Tarifkommission der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten hat im Streit um einen flächendeckenden Tarifvertrag in der Fleischindustrie entschieden, die Verhandlungen vorerst zu beenden. Die Entscheidung sei einstimmig gefallen, teilte die NGG am Rande von Protesten für höhere Löhne am Freitag bei Marktführer Tönnies in Rheda-Wiedenbrück mit.

Von dpa