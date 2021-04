Münster (dpa) - Das Oberverwaltungsgericht in Münster beschäftigt sich am heutigen Tag (10.00) mit umstrittenen Blutentnahmen durch Heilpraktiker. Die Kläger aus den Kreisen Borken, Coesfeld und Steinfurt in Nordrhein-Westfalen wehren sich gegen eine Verfügung der Bezirksregierung Münster.

Von dpa