Prozessstart: Angeklagter soll Ehefrau getötet haben

Das Tatmotiv sieht die Staatsanwaltschaft in Eifersucht und gekränkter Eitelkeit: Der Syrer soll Gerüchten geglaubt haben, seine ebenfalls aus Syrien stammende Frau führe eine intime Beziehung zu einem anderen Mann. Am Tatabend soll er zum Schein auf ein Versöhnungsangebot der 20-Jährigen eingegangen sein, um sie in sein Auto zu locken. Dort soll er die Mutter von drei Kindern mit einem Messer angegriffen haben. Der Prozess ist zunächst auf neun weitere Tage bis Mitte Juli angesetzt.

