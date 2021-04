Düsseldorf (dpa/lnw) - Für die Kita-Notbetreuung in Regionen mit hoher Infektionsrate in Nordrhein-Westfalen plant die Landesregierung eine schärfere Vorgabe als bisher. Eltern, die die Betreuung ihrer Kinder nicht anderweitig sicherstellen können und die Notbetreuung deshalb in Anspruch nehmen wollen, müssten zuvor eine entsprechende schriftliche Erklärung abgeben, sagte Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Donnerstag in Düsseldorf. Dafür gebe es Musterschreiben.

Das ist eine Verschärfung gegenüber dem in der zweiten Corona-Welle praktiziertem Appell an die Eltern, ihre Kinder nach Möglichkeit zu Hause zu betreuen. Unverändert könnten auch Kinder die Notbetreuung nutzen, deren Schutz zum Beispiel sonst gefährdet sei. Das gelte unter anderem auch weiter für Kinder mit Behinderungen. Kinder die im letzten Kita-Jahr vor der Einschulung stünden, könnten analog zu Vorgehen bei Abschlussklassen der Schulen auch in die Kitas gehen.

«Wir setzen die Notbetreuung um. Das ist jetzt unser Modell, wie wir das anlegen», sagte Stamp Journalisten mit Verweis auf die Bundes-Notbremse. Die Angebote der Kindertagesbetreuung sollten nach Wunsch des Bundesgesetzgebers bereits ab einer Inzidenz von 165 in die Notbetreuung übergehen. Diese Regelung trete vermutlich für die Kindertagesbetreuung bereits am kommenden Montag in Kraft, hatte Stamp zuvor im Familienausschuss des Landtags erklärt. Gesetz sei Gesetz und solange ein Gericht nichts anderes feststelle, werde sich auch das bevölkerungsreichste Bundesland an die Vorgaben halten.

Eine gute Nachricht für die Eltern sei, dass die Kinderkrankentage nach dem Bundesgesetz von 20 auf 30 pro Elternteil beziehungsweise von 40 auf 60 Tage für Alleinerziehende erhöht würden, erläuterte Stamp in einem Online-Pressegespräch. Sie könnten auch für gesunde Kinder genutzt werden, wenn das Betreuungsangebot eingeschränkt werde. Der NRW-Familienminister schlägt darüber hinaus den kommunalen Spitzenverbänden nach eigenen Angaben vor, die Kita-Beträge für zwei Monate nicht zu erheben. Über diese Entlastung für Familien werde mit den Kommunen beraten, hatte auch er auch im Landtag erklärt.

Unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von 165 gelte die aktuelle Regelung weiter der eingeschränkte Regelbetrieb mit Gruppentrennung und eine um zehn Stunden pro Woche reduzierte Betreuung in der Kita. Ab einer Inzidenz von 165 in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen gelte erst ab dem übernächsten Tag ein Betreuungsverbot mit bedarfsorientierter Notbetreuung. Das heißt: Wenn an einem Montag, Dienstag und Mittwoch die Sieben-Tage-Inzidenz über dem Wert von 165 liegt, komme die Umsetzung dieser Regelung planmäßig ab dem Freitag. Eine Rückkehr des sogenannten bedarfsorientierten Notbetriebs in den eingeschränkten Regelbetrieb erfolge, wenn an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen die Inzidenz unter 165 liegt.

© dpa-infocom, dpa:210422-99-313333/3